Le groupe Pautric s’ouvre à Volvo, Jaguar et Land Rover

Opération d’envergure pour Pautric. En se portant acquéreur du groupe Rey, le distributeur ouvre son portefeuille à Volvo, Jaguar, Land Rover, mais conforte aussi sa plaque rhônalpine en s’implantant sur deux nouveaux départements.

Le groupe Pautric entend bien devenir le distributeur incontournable dans l’univers du premium. Sa dernière opération le prouve : Francis Pautric vient d’officialiser son intention d’acquérir les quatre concessions du groupe Rey et ainsi, d’ajouter pas moins de trois marques premium à son portefeuille : Volvo, Jaguar et Land Rover.

Le groupe Rey est en effet présent dans la région Rhône-Alpes à travers sa concession Volvo, implantée à Chambéry (73), ces sites Volvo, Jaguar et Land Rover à Annemasse et Annecy (74) mais également son point de vente Jaguar et Land Rover situé à Crolles, en Isère (38). Ces concessions ont représenté en 2018 environ 800 VN et un chiffre d'affaires de 55 millions d'euro, réalisé par une équipe de 48 collaborateurs.

Pautric désormais présent en Savoie et Haute-Savoie

Pour le groupe nantais, ce potentiel rachat, qui doit encore être validé par l’Autorité de la concurrence, lui permet de faire un coup double. D’une part, de consolider son portefeuille de premium, aux côtés de Mercedes-Benz et Smart mais aussi BMW et Mini, marques pour lesquelles il s’impose comme le plus important distributeur en France. En 2018, le groupe Pautric a ainsi écoulé 4 837 BMW et 2 400 Mini.

Autre apport de cette opération pour le groupe, la consolidation de sa plaque rhônalpine. Déjà présent en Isère, dans le Rhône et dans l’Ain, Pautric étend ainsi son influence à deux nouveaux départements, la Savoie et la Haute-Savoie. La direction générale de la plaque sera confiée à Eric Gigot en provenance du groupe Cloppenburg (BMW Nancy) où il a passé plus de dix années.