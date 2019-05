Le Grandland X se branche

Le SUV compact Opel, le premier modèle électrifié depuis le rachat de PSA, vient d'être dévoilé. La gamme Opel sera entièrement électrifiée en 2024.

Quelques jours après avoir dévoilé les chiffres officiels du DS7 Crossback E-Tense, le groupe PSA poursuit les annonces électriques. Aujourd'hui place à l'Opel Grandland X Hybrid4. Il cachera sous son capot un bloc thermique 1.6 essence de 200 ch, associé à deux moteurs électriques, cumulant 109 ch, dont un est placé sur l'essieu arrière pour en faire, sous certaines conditions, un véhicule quatre roues motrices. Un groupe motopropulseur offrant une puissance totale équivalente à 300 ch.

Avec une batterie de 13,2 kWh, Opel revendique une autonomie électrique de 50 km en WLTP. Une capacité qui permet d'afficher une consommation mixte de 2,2 l aux 100 km et des émissions de CO2 de 49 g/km. Des valeurs étonnantes au regard de celles annoncées par DS puisque le DS7 Crossback E-Tense, qui reprend la même architecture technique, annonce 58 km en tout électrique et 1,4 l aux 100 km et 31 g/km. Opel précise toutefois qu'il s'agit de "valeurs préliminaires". A suivre donc.

Le Grandland X Hybrid4, comme les autres versions, sera produit dans l'usine allemande d'Eisenach et non plus dans celle de Sochaux suite à la réorganisation de la production annoncée par PSA en mai 2018. Opel compte ouvrir les commandes de son SUV hybride rechargeable sous peu mais les premières livraisons n'interviendront que début 2020.

Le Blitz débute ainsi son offensive électrique et il précise que dans les 20 mois à venir la nouvelle Corsa, le Zafira Life, le Vivaro et le futur Mokka X connaitront une déclinaison 100 % électrique.