Matthieu Carrigue nommé à la tête du département flotte automobile de Verspieren

Le courtier en assurances annonce la nomination de Matthieu Carrigue au poste de directeur de son département flotte automobile. Il succède à Edith Delahaye, partie à la retraite.

Verspieren confie la direction de son département flotte automobile à Matthieu Carrigue. Diplômé de l’École de Commerce IÉSEG de Lille, il débute sa carrière en 2001 en tant qu’ingénieur commercial chez Arval. Il rejoint ensuite Verspieren au poste de commercial en risques d’entreprises au sein du département développement commercial.

Trois ans plus tard, il part à la concurrence, tout d’abord chez Verlingue en qualité de chargé de clientèle pour une durée de 4 ans, puis chez Gras Savoye comme manager de l’équipe de développement commercial de Lille pendant 1 an. Matthieu Carrigue revient chez Verspieren en 2014, cette fois-ci en tant que commercial grands comptes et international. Un poste qui lui permet ensuite d’accéder à celui de directeur adjoint du département flotte automobile en février 2018.

Matthieu Carrigue vient enfin d’être promu le 1er mai 2019 au poste de directeur du département flotte automobile suite au départ à la retraite d’Edith Delahaye. Il dirige à ce titre une équipe de 70 collaborateurs qui a géré près de 50 000 sinistres en 2018 et qui supervise un parc de plus de 290 000 véhicules.