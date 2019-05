Daimler chahuté au premier trimestre 2019

Avec des ventes en baisse de 4 %, et même de 7 % pour la division VP, l'année 2019 s'annonce pleine de défis pour Daimler. A commencer par redresser un résultat opérationnel en chute de 16 %.

Le ralentissement du marché automobile mondial, et notamment celui de Chine, laisse des traces dans les comptes du premier trimestre 2019. Comme la grande majorité des constructeurs, Daimler en subit les impacts. Ainsi, durant le premier trimestre de l'exercice 2019, les ventes du groupe ont reculé de 4 % à 773 796 unités. La croissance de Daimler Trucks (+2 % ; 115 920 unités) et Mercedes-Benz Vans (+4 % ; 97 038) n'a pas suffit pour compenser les baisses de Daimler Buses (-4 % ; 5 526) et surtout Mercedes-Benz Cars (-7 % ; 555 312).

Mercedes-Benz Cars débute donc difficilement l'année avec des ventes en repli sur l'ensemble des grandes zones géographiques. L'Europe perd 4 % (235 298 unités), l'Amérique du Nord 11 % (75 961) et l'Asie recule de 8 % (221 649), dont -3 % (173 152) en Chine. Un repli général que Daimler explique par la faible activité de certains marchés mais aussi par des fins de cycle produit et certains problèmes de disponibilités.

Malgré ce repli global, le chiffre d'affaires de Daimler reste stable avec 39,698 milliards d'euros contre 39,758 un an plus tôt. En revanche, le résultat opérationnel du groupe plonge de 16 % à 2,802 milliards. Pour la seule branche VP, le CA recule de 8 % à 21,200 milliards, l'EBIT perd de 37 % à 1,298 milliard, faisant ainsi passer la marge opérationnelle de 9 à 6,1 %.

"Nous ne pouvons pas et ne serons pas satisfaits de ce début d'année" a indiqué Dieter Zetsche, le patron du groupe, dans un communiqué. "Nous allons maintenant travailler sans relâche pour atteindre nos objectifs pour l'année 2019."

Pour l'ensemble de l'exercice, Daimler vise des ventes et un CA en légère progression grâce à des hausses significative attendues pour les branches Vans et Buses. Le résultat opérationnel est également attenu en légère hausse. Quant à la marge par branche, Daimler estime que la marge opérationnelle de la division VP sera comprise entre 6 et 8 %, celle des Trucks entre 7 et 9 %, celle des Vans entre 0 et 2 %, celle des Buses entre 5 et 7 % et enfin Daimler Financial Services devrait avoir un rendement de 17 à 19 %.

Dieter Zetsche a prévenu qu'atteindre ces objectifs ne sera pas chose aisée dans le contexte actuel. Mais ce dernier, président de Daimler depuis 2006, ne sera plus aux conmmandes au moment de faire le bilan 2019. En effet, il va passer la main à Ola Källenius d'ici quelques semaines à l'issue de l’assemblée générale des actionnaires.