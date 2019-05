Le marché russe baisse en avril 2019

Depuis le début de l'année 2019, les résultats du marché russe sont en dents de scie. Après un mois de mars positif, le mois d'avril est orienté à la baisse. Depuis janvier, le repli est de 1 %.

Après une période de rattrapage de quasiment deux ans, le marché russe avait connu son premier accroc en février 2019 avec une baisse de 3,6 %. Dès le mois mars les ventes avaient regagné du terrain (+1,8 %) mais le mois d'avril vient à nouveau doucher les espoirs avec un repli de 2,7 % des immatriculations VP et VUL.

Ainsi, le marché russe a totalisé 148 296 unités en avril et depuis janvier la baisse est de 1 % avec 539 946 immatriculations selon les chiffres de l'Association of European Businesses (AEB). En début d'année, les constructeurs avaient mis en cause la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier mais ils s'inquiètent désormais d'une tendance plus profonde liée à la morosité économique et aux difficultés des Russes dont le pouvoir d'achat baisse depuis cinq ans.

A contre-courant, le numéro un du marché russe, Lada, dont le constructeur Avtovaz est détenu par l'Alliance Renault-Nissan, a vu ses ventes augmenter de 5 % sur un an. Il devance les Sud-Coréens Kia (+1 %) et Hyundai (-3 %) et la marque française Renault (+5 %).

Plus bas dans le classement, Toyota subit une baisse de 4 % de ses ventes, Nissan de 55 %, Mazda de 28 %, Chevrolet de 37 %. Ford, qui a annoncé récemment quitter le marché russe pour les véhicules légers, subit une chute de 23 %.

Après une hausse de 12,8 % en 2018, les constructeurs ont indiqué en début d'année prévoir une progression de seulement 3,6 % des ventes en 2019 à 1,87 million d'unités, loin du record de 2012 à près de trois millions de véhicules, quand il était le second marché européen derrière l'Allemagne. (avec AFP).