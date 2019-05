Total rejoint ALD Switch

L’offre d’ALD Automotive destinée à favoriser le déploiement de véhicules électriques dans les entreprises intègre la carte Total multi-énergie. Elle donne accès à plus de 15 000 bornes de recharge publiques en France.

Le dispositif était en place depuis plusieurs mois chez Orange. L’opérateur de télécommunications a été le premier client d’ALD Automotive à proposer à ses collaborateurs l’offre ALD Switch tout en y ajoutant la carte Total multi-énergie. Cette association a manifestement porté ses fruits puisqu’elle fait aujourd’hui l’objet d’une offre packagée. La carte Total multi-énergies est tout simplement proposée à l’ensemble des clients ALD Switch.

Avec ALD Switch, la filiale de la Société Générale permet aux collaborateurs disposant d’un véhicule électrique de fonction de bénéficier de soixante jours de location par an d’un véhicule thermique ou hybride. ALD complète idéalement son dispositif en intégrant la carte Total multi-énergies. Cette dernière est acceptée dans un réseau de plus de 15 000 bornes publiques, dans 3 500 stations-service, plus de 1 500 parkings, plus de 1 000 stations de lavage et tous les péages, ponts et tunnel en France. Les clients peuvent donc faire le plein d’électricité ou de carburant et circuler partout dans le pays avec la même carte, dans la limite du paramétrage défini par l’employeur.