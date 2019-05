La batterie du XC40 PHEV produit dans l'usine belge de Gand.

Volvo s'engage avec CATL et LG Chem pour ses batteries

Le suédois vient de signer un contrat de fourniture de batteries, de plusieurs milliards de dollars, avec le chinois CATL et le coréen LG Chem pour équiper les modèles électrifiés des marques Volvo, Polestar et Link & Co.