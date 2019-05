Edenauto débute la construction de son village auto au nord de Pau

Déjà présent à l’ouest et à l’est de Pau, le groupe Edenauto compte bien quadriller la ville en implantant, au nord, son futur village automobile. C’est plus précisément à Lons que les premiers coups de pioches ont été donnés cette semaine pour faire sortir de terre ce bâtiment de 4 730 m2 qui abritera les marques Kia, Seat, Mitsubishi et Suzuki, dont les concessions actuelles ne répondent plus aux standards, mais aussi Renault, Dacia et Nissan à travers de tous nouveaux points de ventes. "Grâce à ces sites supplémentaires, notre réseau comptera désormais trois sites Renault et Dacia, ainsi que deux showrooms Nissan", souligne Nicolas Duval, directeur nouvelles technologies du groupe Edenauto.

Un centre de préparation VO mutualisé

Tandis que chaque marque disposera d'un showroom spécifique et d'une exposition VO à l'étage, le futur village automobile intégrera également un centre de préparation VO mutualisé - une première pour Edenauto - de 450 m2, ainsi qu’une carrosserie de 760 m2. Le projet, qui devrait voir le jour en janvier 2020 devrait générer, selon les prévisions, environ 750 véhicules neufs, 450 véhicules d’occasion et sera animé par une équipe de 50 collaborateurs. Pour rappel, en 2018, le groupe Edenauto comptait 24 sites principaux et 34 annexes à l’origine de 24 780 ventes de VN, 24 836 VO, le tout pour un chiffre d’affaires consolidé de 910 millions d’euros dont 526 millions générés par Renault.