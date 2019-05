Le groupe Dugardin se renforce avec Ford dans le Pas-de-Calais

Le distributeur vient de notifier à l’Autorité de la concurrence son intention de racheter le groupe Delesalle, ajoutant à son réseau Ford cinq concessions et une agence, principalement situées dans le Pas-de-Calais.

Le groupe de distribution Dugardin ambitionne de conforter son influence dans le réseau Ford. Il vient en effet de se porter acquéreur du groupe Delesalle, une opération qui doit toutefois être validée par l'Autorité de la concurrence. En rachetant ce distributeur de la marque américaine depuis 1966, le groupe Dugardin ferait tomber dans son escarcelle quatre concessions, une agence et une carrosserie Ford. "Il s'agit d'une première opération importante pour notre groupe, qui fête cette année ses 50 ans ", confirme Philippe Dugardin.

Un potentiel de 1 500 VN supplémentaires

Et pour cause, avec ce probable rachat, le groupe Dugardin ajoute un potentiel de 1 500 VN et environ 1 000 VO, le tout, pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Sans oublier que cette reprise permettrait au groupe, pour l'instant concentré dans le département du Nord (59) de s'exporter sur un nouveau département, le Pas-de-Calais (62). Le groupe Delesalle compte en effet une concession à Dunkerque (59) tandis que les 4 autres sont situées dans le Pas-de-Calais (62), à Boulogne sur Mer, Calais, Saint-Omer, ainsi qu’à Air sur la Lys concernant l'agence.

Une place assurément confortée dans le prochain Top 100

Un rachat qui devrait conforter la place du groupe Dugardin dans notre prochain Top 100. Pour rappel, le groupe, mené par Philippe Dugardin, est entré dans notre classement l'an passé, à la 100e place, grâce à la vente de 3 077 véhicules neufs, 1 636 véhicules d’occasion et un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros. Outre la marque Ford, le groupe représente également, à travers 16 concessions, Hyundai, Volvo, Jaguar Land Rover, Maserati et Infiniti ainsi que les marques de véhicules sans permis Châtenet, Ligier et Microcar.