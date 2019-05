Michelin acquiert Masternaut

Le manufacturier français met la main sur l’un des principaux acteurs de la télématique en Europe avec 220 000 véhicules sous contrat. Le montant de l’opération n’a pas été révélé.

Les manufacturiers partent à l’assaut des acteurs de la télématique. Une nouvelle opération d’envergure vient animer le secteur dans la foulée du récent rachat de TomTom Telematics par Bridgestone. C’est à présent au tour de Michelin d’avancer ses pions avec l’acquisition de Masternaut, l’un des leaders européens avec 220 000 véhicules sous contrat, essentiellement au Royaume-Uni et en France.

Le télématicien franco-britannique fondé en 1996 rejoint la division Services & Solutions du manufacturier clermontois mais continuera à opérer sous sa propre marque en tant que filiale à 100 %. "Avec la marque Michelin, nous sommes bien positionnés pour nous développer dans le secteur des véhicules connectés en Europe. Aujourd'hui, Masternaut Connect est l'une des plateformes télématiques à la croissance la plus rapide en Europe, avec un score de satisfaction client", commente Dhruv Parekh, le PDG de Masternaut.

Pour Michelin, cette acquisition est la troisième dans le secteur de la télématique après celles de Sascar en Amérique du Sud et NexTraq aux Etats-Unis. Pour Florent Menegaux, le nouveau patron du groupe, "Michelin consolide son expertise en télématique, ce qui nous permet d'optimiser la mobilité de nos clients et de répondre aux besoins d'un marché en mutation. Masternaut représente une nouvelle étape dans le développement de notre activité Services & Solutions, notamment en Europe et pour les flottes de véhicules légers".

Le montant de l’opération n’a pas été révélé. Il est seulement fait mention d’une transaction réalisée à partir d’une valorisation de 8 fois l’Ebitda 2018 avant synergies. L’acquisition devrait être finalisée dans les soixante prochains jours.