Kapten reçoit le feu vert de Londres

La plateforme de VTC va franchir la Manche. Kapten s'est vu octroyer une licence d'exploitation par les autorités londoniennes.

Chose promise, chose due. Comme l'avaient annoncé les dirigeants de Kapten (ex-Chauffeur privé), en février 2019, la plateforme va développer ses activités à Londres. Transport for London, l'organisme public responsable des transports en commun de la ville de Londres et du Grand Londres, a en effet donné son feu vert au déploiement du service de VTC.

Les ambitions sont fortes du côté de la filiale de Daimler. D'ici 2020, Kapten souhaite totaliser 1,5 million d'utilisateurs dans la capitale anglaise et conquérir 20 % de part de marché relative. "C'est un lancement absolument crucial, a expliqué à l'AFP le cofondateur et PDG de Kapten, Yan Hascoet. Avec ses 9 millions d'habitants, Londres représente un marché du taxi-VTC estimé entre 3 et 5 milliards d'euros, deux à trois fois la taille du marché parisien".

Et pour le moment, Uber règne en maître sur la zone. Le géant américain, entré récemment en Bourse, s'arroge environ la moitié des transactions. "On pense qu'on peut justement remuer ce marché", assure Yan Hascoet. La société française démarrera le 16 mai 2019 avec 10 000 chauffeurs partenaires connectés à la plateforme. Une situation semblable à celle du marché parisien, où Kapten occupe la deuxième place avec "20 à 25 % de pénétration", loin derrière Uber.

Pour mémoire, l'internationalisation de Kapten a débuté en septembre 2018 à Lisbonne et s'est poursuivie à Genève en février dernier. D'ici à 2020, la plateforme prévoit d'être présente dans 15 villes européennes, de multiplier par cinq sa clientèle pour atteindre 10 millions d'utilisateurs et de tripler le nombre de ses chauffeurs partenaires à environ 70 000. Le groupe avait indiqué en février qu'il visait à cet horizon une multiplication par cinq du chiffre d'affaires, qui s'établissait à 160 millions d'euros en 2018.