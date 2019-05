La Poste va tester le Renault EZ-FLEX

Le nouveau concept de la marque au losange dédié à la livraison en milieu urbain va être testé par le groupe La Poste. L’objectif : collecter un maximum de données et de retours d’expérience de la part des facteurs.

Renault communique l’identité de la première entreprise à tester son nouveau concept de livraison urbain, le fourgon EZ-FLEX. Il s’agit du groupe La Poste. Officialisée à l’occasion du salon VIVA Technology, à Paris, cette collaboration va permettre à la marque au losange de tester son véhicule en conditions réelles et à La Poste d’étudier une nouvelle approche de la livraison du dernier kilomètre.

"Comment accompagner la croissance du e-commerce tout en rendant nos villes plus respirables et plus attractives ? C’est un défi majeur que La Poste doit relever. Nous avons fait de la logistique urbaine un projet prioritaire de notre stratégie. Partenaire historique de La Poste dans le déploiement des véhicules électriques, Renault nous propose avec EZ-FLEX une solution innovante et modulable. Notre retour d’expérience permettra de mettre en adéquation les besoins des livreurs et le véhicule utilitaire", explique Philippe Dorge, le directeur de la branche services-courrier-colis du groupe La Poste.

Le concept EZ-FLEX sera équipé de nombreux capteurs afin de collecter et d’analyser les données d’usage, de parcours, de kilométrage, d’autonomie et de vitesse, mais aussi le nombre d’arrêts. Les facteurs utilisant le véhicule seront également invités à faire part de leurs commentaires. Au total, une dizaine de Renault EZ-FLEX seront prêtés en Europe à plusieurs professionnels, entreprises, villes ou collectivités, sur une période de 2 ans environ.