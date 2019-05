Le groupe Parot accroît son chiffre d’affaires au premier trimestre

Sur les trois premiers mois de l’année, le distributeur a enregistré un chiffre d’affaires en hausse aussi bien à périmètre constant que consolidé. Des résultats permis grâce à des ventes de VP et VUL en forte hausse.

Le groupe Parot débute bien l’année, à en croire le chiffre d’affaires qui vient d’être dévoilé. Sur les trois premiers mois de l’année, le distributeur a bénéficié d’une hausse de 12,8 % à périmètre consolidé, et de 5,6 % à périmètre constant, soit 143 millions d’euros. "Une croissance organique robuste, supérieure à celle du marché aussi bien sur le segments des véhicules particuliers que celui des véhicules commerciaux", note le dirigeant du groupe Alexandre Parot. En effet, le pôle VP a vu son chiffre d’affaires progresser de 13,9 % sur le premier trimestre 2019 et 3,9 % à périmètre constant, soit 99,5 millions d’euros. Ce pôle a ainsi représenté près de 70 % du chiffre d’affaires total.

Tendance similaire du côté des véhicules commerciaux, dont les ventes ont été à l’origine de 40,8 millions d’euros, soit une augmentation de 6,2 % à périmètre consolidé et 5,9 % à périmètre constant. Ce commerce a pesé pour près de 29 % du chiffre d’affaires total. Reste le pôle digital, dont le chiffre d’affaires s’est accru de 162 % à 2,4 millions d’euros au premier trimestre 2019 contre 900 000 euros à la même période de l’année précédente.

Les ventes de VO donnent satisfaction

Ces bons résultats en termes de chiffre d’affaires ont été permis par des ventes en hausse aussi bien au niveau des véhicules particuliers, que commerciaux. Ce sont ainsi près de 6 200 VP qui ont été écoulés sur les trois premiers mois de l’année 2019, soit une hausse de près de 20 %, et 7,5 % à périmètre constant. Ces VP ont pesé pour plus de 84 % des commercialisations totales du groupe. Concernant les ventes de véhicules commerciaux, elles se sont accrues de 7,5 % quel que soit le périmètre, soit un volume de 970 unités contre 902 à la même période de l’année précédente. A noter que le pôle digital, malgré une augmentation de 185 % de ses ventes, génère encore un volume confidentiel de ventes. Sur les trois premiers mois de l’année, 174 véhicules ont été vendus via ce canal, contre 61 en 2018.

Les commercialisations de VO ont plus particulièrement donné satisfaction au distributeur, avec, hors pôle digital, une hausse de 17,9 % dont 8,7 % à périmètre constant. Et ce, tandis que le marché français restait atone à +0,2 %. Les véhicules particuliers neufs ont quant à eux enregistré une progression de +11,5 %, dont 1,1% de croissance organique contre +0,2 % pour le marché français. Au global, le volume écoulé a atteint 7 303 unités, soit une hausse de 19,5 %.

Un pilotage soigneux des investissements sur le pôle digital

Si Alexandre Parot s’est déclaré satisfait de ce début d’année, il précise en revanche vouloir consolider les positions de son groupe et restaurer durablement sa rentabilité, et ce via deux leviers. D’une part via de nouvelles initiatives pour faire retrouver une dynamique commerciale aux acquisitions, mais aussi, du côté du digital, via un pilotage de ses investissements marketing afin de maintenir la croissance, tout en en maîtrisant l’impact sur la rentabilité.