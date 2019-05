EMVO 2019 : Le groupe Amplitude s'impose avec Easy VO

Le trophée de la catégorie Distributeur est allé au groupe Amplitude, présidé par Gérald Richard. Celui-ci renoue avec la victoire, grâce au déploiement de son enseigne Easy VO, au sein de concessionnaires partenaires.

Le groupe de Gérald Richard s'est donc imposé dans la catégorie Distributeur, lors de la remise de prix des EMVO 2019. Créer une enseigne de véhicules d’occasion à petits prix : la démarche n’est pas nouvelle et de nombreux groupes se sont engouffrés dans ce créneau rémunérateur. Mais parvenir à essaimer cette enseigne auprès d’autres groupes de distribution n’est pas si fréquent, surtout en licence de marque. C’est pourtant la performance réalisée par le groupe Amplitude qui, trois ans après avoir été récompensé pour le lancement de son offre, remonte sur le podium pour la création et le déploiement de son réseau.

Le premier concessionnaire à arborer le panneau Easy VO a été Antoine Contardo, distributeur Kia à Reims en mai 2017. Un an plus tard, trois autres opérateurs ont déployé le label au sein de leurs affaires : le garage Ford Dubos à Saint-Thibault-des-Vignes (77), la société GLD Automobiles à Romilly sur Seine (10) et le garage du Kochersberg à Wiwersheim (67). A la fin de l’année dernière, l’enseigne franchit un nouveau cap en s’implantant dans un autre groupe de distribution en phase de réorganisation complète de son offre VO. Le groupe Vulcain, va ainsi ouvrir trois à quatre centres Easy VO. D’autres groupes du Top 100 seraient en cours de signature.

Le concept, clé en mains, repose sur un savoir-faire d’approvisionnement et de préparation, sans obligation de volume d’achat pour le licencié. L’accès à cette offre, ainsi que la signalétique, suppose un droit d’entrée évalué à 10 000 euros ainsi qu’une redevance comprise entre 50 et 75 euros par véhicule, remboursable à partir d’un certain volume d’achat. Easy VO propose une offre de modèles de moins de 12 ans et moins de 150 000 km, affichant un tarif inférieur à 10 000 euros. Chaque véhicule, issu des reprises ou d’achats extérieurs, fait l’objet d’une préparation mécanique à coûts maîtrisés notamment grâce à l’offre de pièces Motorcraft, et bénéficie d’une garantie.

(Avec Catherine Leroy)