EMVO 2019 : Sofipel repart avec le trophée Marchand

Le groupe breton a reçu le prix du Marchand de l'année. Il a été récompensé pour son vaste changement d'organisation qui lui a ouvert des opportunités.

Le trophée de la catégorie Marchand va partir en Bretagne. Le groupe Sofipel a, en effet, été distingué lors de la cérémonie de remise de prix des EMVO, le 16 mai 2019. Ce titre vient récompenser un effort de restructuration en interne sans précédent dans l'histoire de l'entreprise bretonne.

Sous l'impulsion de la direction, la stratégie marketing a été repensée, grâce à la constitution d'une équipe dédiée. Il en a résulté la refonte des enseignes, dont Classic Auto Store qui a participé pour la première fois au salon Rétromobile, en février dernier, mais également celle des sites internet, dont ceux à disposition des clients professionnels.

Vis-à-vis du marché B-to-B, justement, Sofipel a redéfini sa politique fin 2018. Elle sera désormais plus offensive, grâce à un recrutement spécifique. Et les projets de développement ne s'arrêtent pas à ces seuls faits d'armes pour le groupe qui a vendu 16 000 VO en 2018 (+6,7 %) et réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros (+16,6 %).

Pour la première fois, Sofipel va investir hors de ses terres bretonnes. Deux sites seront inaugurés en 2020 et auront assez d'autonomie pour développer les ventes à marchands et à particuliers selon les conditions de leur marché local respectif.