EMVO 2019 : Le trophée Constructeur revient à PSA

Deux ans après le triomphe de Peugeot, c'est le groupe PSA qui s'illustre aux EMVO. Les bons résultats de la division VO et le lancement de Spoticar ont permis au constructeur de convaincre le jury.

Décidément, entre les EMVO et le groupe de Carlos Tavares, c'est une histoire d'amour. Deux ans après Peugeot, le groupe a obtenu un nouveau trophée lors de la cérémonie de remise de prix. Cette fois, le jury a salué la maîtrise d'exécution du plan présenté par le président et surtout la concrétisation de la stratégie de labels VO, matérialisée par le lancement de Spoticar.

Après avoir injecté des fonds dans Aramis, Autobiz et avoir lancé Carventura, le groupe PSA s'est attaqué à un chantier encore plus vaste, celui de construire une vision transverse à toutes les marques. Ce qui vient tout juste d'être concrétisé, en temps et en heure. Dans un contexte de chiffres en hausse, sur tous les segments du VO, le constructeur français a accouché d'une organisation reposant désormais sur 2 labels au lieu de 8 : DS Certified et Spoticar, qui vient fédérer toutes les marques du groupe – et leur force de frappe – sous une seule bannière.

Spoticar traduit l'ambition de PSA d'attirer les consommateurs qui lui échappaient, notamment sur le net, pour parvenir à doubler ses volumes VO d'ici à 2 ans. Ce label va dépasser les frontières françaises et concerner les 11 plus grands pays européens, puis d'autres régions.

PSA ira plus loin en développant une plateforme de marketing interne destinée à accélérer les cadences. Surtout, le constructeur vient de valider un projet qui porte sur l'aménagement du plus grand parc de stockage-reconditionnement de VO d'Europe, à Hordain (59).