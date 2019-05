Baisse de 3,7 % des immatriculations en avril 2019, dans l'Union européenne

Les marchés automobiles du Vieux Continent ne sont pas au mieux de leur forme. Sur le mois, les immatriculations ont baissé de 0,4 % dans l'Union européenne et de 2,6 % depuis le début de l'année.

Huitième mois consécutif de baisse pour le marché automobile européen. Selon les statistiques publiées par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), l'Union européenne a enregistré 1 303 787 immatriculations en avril 2019, en baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente.

Au cumul, depuis le début de l'année, le marché affiche un volume de 5 480 953 véhicules et creuse la baisse à -2,6 %. Parmi les pays à volumes de l'Union européenne, l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne, font plonger le marché global.

Côté constructeurs, les marques françaises progressent sur le mois. Le groupe PSA, passe ainsi à 16,5 % de parts de marché notamment grâce à Citroën dont les mises à la route ont progressé de 14,7%. La marque surfe sur le marché européen, comme en France, sur le succès du C5 Aircross. En revanche, Peugeot et Opel-Vauxhall trébuchent et voient leurs immatriculations baisser respectivement de 0,8 % et de 3,4 %. DS plonge (-26,4%) dans l'attente du nouveau SUV urbain DS3 Crossback qui arrive en concession.

Renault consolide sa troisième place en Europe, avec un gain de part de marché de 0,3 point à 11%. La marque au losange a certes reculé en avril (-5%), avant le renouvellement cet été de son best-seller, la citadine Clio. Mais le succès de Dacia (+15%) se poursuit grâce notamment à une demande toujours importante pour le SUV Duster.

Parmi les marques généralistes, le groupe Hyundai progresse également avec une part de marché de 6,8 %, les marques Hyundai et Kia participent toutes les deux à cette croissance. Toyota et Lexus continuent d'être portés par l'intérêt des marchés pour les véhicules hybrides et électriques.

En revanche, le groupe Volkswagen chute de 3,7 % et tombe sous la barre des 25 % de parts de marché, Volkswagen est la plus pénalisée. Audi n'est pas au mieux de sa forme non plus (-5,4 %) et pourtant les autres marques premium progressent telles que BMW (+7,7 %) ou encore Mercedes (+3,6 %).