Le palmarès des EMVO 2019

La 8e édition des EMVO a livré son verdict. Le Journal de l'Automobile et le JTA ont récompensé, le jeudi 16 mai, trois initiatives remarquées dans l'univers du véhicule d'occasion.

Qui a succédé à Jean Lain, Toyota et Autobuy, les vainqueurs des EMVO 2018 ? Pour cette 8e édition, le groupe Amplitude avec Easy VO, PSA avec Spoticar et le groupe Sofipel sont ressortis vainqueurs.

Trophée Distributeur

Le groupe de Gérald Richard s'est donc imposé dans la catégorie Distributeur, lors de la remise de prix des EMVO 2019. Créer une enseigne de véhicules d’occasion à petits prix : la démarche n’est pas nouvelle et de nombreux groupes se sont engouffrés dans ce créneau rémunérateur. Mais parvenir à essaimer cette enseigne auprès d’autres groupes de distribution n’est pas si fréquent, surtout en licence de marque. C’est pourtant la performance réalisée par le groupe Amplitude qui, trois ans après avoir été récompensé pour le lancement de son offre, remonte sur le podium pour la création et le déploiement de son réseau.

Le premier concessionnaire à arborer le panneau Easy VO a été Antoine Contardo, distributeur Kia à Reims en mai 2017. Un an plus tard, trois autres opérateurs ont déployé le label au sein de leurs affaires : le garage Ford Dubos à Saint-Thibault-des-Vignes (77), la société GLD Automobiles à Romilly sur Seine (10) et le garage du Kochersberg à Wiwersheim (67). A la fin de l’année dernière, l’enseigne franchit un nouveau cap en s’implantant dans un autre groupe de distribution en phase de réorganisation complète de son offre VO. Le groupe Vulcain, va ainsi ouvrir trois à quatre centres Easy VO. D’autres groupes du Top 100 seraient en cours de signature.

Le concept, clé en mains, repose sur un savoir-faire d’approvisionnement et de préparation, sans obligation de volume d’achat pour le licencié. L’accès à cette offre, ainsi que la signalétique, suppose un droit d’entrée évalué à 15 000 euros et la cotisation mensuelle atteint 990 € dont une partie est réinvestie en budget communication chez le licencié et 100 € mensuels pour le référencement, la maintenance et l'évolution du site. Easy VO propose une offre de modèles de moins de 12 ans et moins de 150 000 km, affichant un tarif inférieur à 10 000 euros. Chaque véhicule, issu des reprises ou d’achats extérieurs, fait l’objet d’une préparation mécanique à coûts maîtrisés notamment grâce à l’offre de pièces Motorcraft, et bénéficie d’une garantie.

Trophée Constructeur

Décidément, entre les EMVO et le groupe de Carlos Tavares, c'est une histoire d'amour. Deux ans après Peugeot, le groupe a obtenu un nouveau trophée lors de la cérémonie de remise de prix. Cette fois, le jury a salué la maîtrise d'exécution du plan présenté par le président et surtout la concrétisation de la stratégie de labels VO, matérialisée par le lancement de Spoticar.

Après avoir injecté des fonds dans Aramis, Autobiz et avoir lancé Carventura, le groupe PSA s'est attaqué à un chantier encore plus vaste, celui de construire une vision transverse à toutes les marques. Ce qui vient tout juste d'être concrétisé, en temps et en heure. Dans un contexte de chiffres en hausse, sur tous les segments du VO, le constructeur français a accouché d'une organisation reposant désormais sur 2 labels au lieu de 8 : DS Certified et Spoticar, qui vient fédérer toutes les marques du groupe – et leur force de frappe – sous une seule bannière.

Spoticar traduit l'ambition de PSA d'attirer les consommateurs qui lui échappaient, notamment sur le net, pour parvenir à doubler ses volumes VO d'ici à 2 ans. Ce label va dépasser les frontières françaises et concerner les 11 plus grands pays européens, puis d'autres régions.

PSA ira plus loin en développant une plateforme de marketing interne destinée à accélérer les cadences. Surtout, le constructeur vient de valider un projet qui porte sur l'aménagement du plus grand parc de stockage-reconditionnement de VO d'Europe, à Hordain (59).

Trophée Marchand

Le trophée de la catégorie Marchand va partir en Bretagne. Le groupe Sofipel a, en effet, été distingué lors de la cérémonie de remise de prix des EMVO, le 16 mai 2019. Ce titre vient récompenser un effort de restructuration en interne sans précédent dans l'histoire de l'entreprise bretonne.

Sous l'impulsion de la direction, la stratégie marketing a été repensée, grâce à la constitution d'une équipe dédiée. Il en a résulté la refonte des enseignes, dont Classic Auto Store qui a participé pour la première fois au salon Rétromobile, en février dernier, mais également celle des sites internet, dont ceux à disposition des clients professionnels.

Vis-à-vis du marché B-to-B, justement, Sofipel a redéfini sa politique fin 2018. Elle sera désormais plus offensive, grâce à un recrutement spécifique. Et les projets de développement ne s'arrêtent pas à ces seuls faits d'armes pour le groupe qui a vendu 16 000 VO en 2018 (+6,7 %) et réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros (+16,6 %).

Pour la première fois, Sofipel va investir hors de ses terres bretonnes. Deux sites seront inaugurés en 2020 et auront assez d'autonomie pour développer les ventes à marchands et à particuliers selon les conditions de leur marché local respectif.

Gredy Raffin et Catherine Leroy