Pack'n Drive va s'appuyer sur 3D Soft

L'éditeur de service de déclaration de sinistres automobiles a signé un accord avec la société 3D Soft pour avoir un accès facilité aux agendas des ateliers français. Le déploiement a commencé.

Etendre la chaine de valeur. C'est l'interprétation logique que l'on peut faire du partenariat scellé entre la start-up Pack'n Drive et 3D Soft, dont a fait part au Journal de l'Automobile, Badri Ahmed, l'un des deux co-fondateurs de Pack'n Drive, lors du salon Viva Technology, organisé les 16 et 17 mai derniers, à Paris.

En signant avec 3D Soft, la jeune pousse va aller plus loin dans le parcours des utilisateurs. Outre la possibilité de déclarer un sinistre automobile, il sera désormais compris un accès au planning des ateliers partenaires de 3D Soft, afin de prendre directement rendez-vous depuis l'application. Selon le rythme de déploiement prévisionnel, Pack'n Drive et 3D Soft espèrent avoir connecté les 1 200 garages potentiels d'ici à fin 2019.

Une brique à part entière

"Nous savons qu'une demande de réservation pour une prestation prend environ 10 minutes, en moyenne, nous allons diviser par dix ce temps nécessaire", promet le co-fondateur. Encore une fois, le robot conversationnel (ou chatbot) sera au cœur de l'expérience. En quelques échanges sur l'interface, le créneau sera réservé chez le professionnel de la réparation. Pack'n Drive entend démarcher des concessionnaires pour leur vendre la solution, facturée environ 100 euros par mois et par site la première année (50 euros la première année).

La prise de rendez-vous est une brique à part-entière, mais il est possible de l'associer à Chainly, la solution de télédéclaration de sinistre, déjà connue. En plus du formulaire virtuel, la nouvelle version de cette application intègre des modules d'appel d'une dépanneuse, de contact d'un garagiste, de réservation de solution de mobilité ou encore la convocation d'un expert automobile. Les cofondateurs de Pack'n Drive espèrent maintenant conquérir le cœur des constructeurs et intégrer leurs écosystèmes en conurs de construction.