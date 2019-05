La production financière se maintient au premier trimestre 2019

Sur un marché du véhicule neuf en repli, la production financière est parvenue à rester dans le vert depuis le début de l’année. Les progressions sont toujours exponentielles du côté du véhicule d'occasion.

Sur les trois premiers mois de l’année, le financement automobile continue de bien se porter en France, selon l'ASF. Une performance à souligner, sur un marché du VN portant plutôt morose depuis le début de l’année. Alors que les immatriculations, tous canaux confondus, ont reculé de 0,6 % de janvier à mars, la production financière de ces véhicules neufs a pour sa part augmenté de 1,2 % pour représenter 2,168 milliards d’euros. Dans le détail, si le crédit a de nouveau accusé un recul, de l’ordre de 2,6 % sur le premier trimestre, soit 554 millions d’euros, la LOA a en revanche continué de croître pour atteindre 1,614 milliard d’euros, soit une hausse de 2,4 %.

Ces bons résultats ont été réalisés en dépit d’un mois de mars plutôt chaotique pour le financement du véhicule neuf. Sur cette période, où les immatriculations ont affiché un recul 2,3 %, la production financière a subi une baisse de 2,1 % à 794 millions d’euros, dont 199 millions générés par le crédit (-5,2 %) et 595 millions par la LOA, elle aussi en recul (-1 %).

VO : la production financière poursuit son explosion

Du côté des VO, la production financière a poursuivi sa tendance exponentielle. Cette dernière a représenté, sur le premier trimestre, 1,217 milliard d’euros, soit une hausse de 13,6 %. Les deux formules, crédit et LOA, ont toutes les deux contribuées à ces chiffres positifs. Tandis que le crédit a progressé de 10,2 % soit 1,07 milliard d’euros, le financement via la LOA a pesé pour 146 millions d’euros soit une explosion de 47,5 % par rapport au premier trimestre de l’année 2018. Le mois de mars a été conforme à cette tendance haussière avec une production financière en hausse de près de 10 % pour les véhicules d’occasion soit 445 millions d’euros, dont 389 millions via le crédit (+5,7 %) et 56 millions par la LOA (+51,4 %).

Au global, la production financière, VN et VO ensemble, a atteint en mars 1,239 milliard, une valeur en hausse de 1,6 % et 3,385 milliards sur le premier trimestre, soit une progression de 5,3 %. Le financement automobile a ainsi représenté, sur les trois premiers mois de l’année, 33,4 % du total du crédit à la consommation.