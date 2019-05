Tata Motors toujours en difficulté

Le constructeur indien, propriétaire de JLR, a vu son bénéfice net plonger de 47 % durant le dernier trimestre de son exercice fiscal.

Depuis plusieurs mois, Tata Motors n'enchaine pas les bonnes performances. Comme sa filiale Jaguar Land Rover dont les ventes sont en repli en Chine et sur d'autres marchés clés. Dans ce contexte, le géant indien vient d'annoncer, le 20 mai 2019, avoir essuyé une baisse de 47 % de son bénéfice net entre janvier et mars 2019, le quatrième trimestre de son exercice fiscal décalé.

Le bénéfice net consolidé de Tata Motors sur le quatrième trimestre s'est établi à 11,17 milliards de roupies (143,6 millions d'euros), contre 21,15 milliards de roupies (273 millions d'euros) un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué à la Bourse de Bombay. Seules des augmentations de ventes en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont permis d'aider à atténuer la baisse en Chine, a indiqué Tata Motors.

Chez Jaguar Land Rover, "nous continuons à faire face à des difficultés en Chine sur lesquelles nous nous penchons en priorité", a déclaré Natarajan Chandrasekaran, président de JLR Automotive. "Pour atténuer le scénario externe volatil, nous prenons des mesures décisives pour renforcer la compétitivité, abaisser le seuil de rentabilité et améliorer les flux de trésorerie tout en continuant à investir dans des produits formidables et des technologies de pointe", a-t-il ajouté.

Jaguar Land Rover avait procédé au trimestre précédent à une impressionnante dépréciation d'actifs de 3,5 milliards d'euros en raison d'un marché en plein bouleversement et du ralentissement chinois. (avec AFP).