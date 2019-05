Le groupe Altaïr conforte sa plaque Renault

La concentration se poursuit dans le réseau Renault. Pour preuve, la volonté du groupe Altaïr de racheter la concession essonnienne de la société de diffusion automobile d’Orsay.

Et de 17 ! 17 c’est le nombre d’affaires Renault qui ont changé ou sont en passe de changer de main depuis le début de l’année 2019. Et le 17e mouvement sera probablement signé par le groupe Altaïr qui vient de notifier à l’Autorité de la concurrence son intention de reprendre la concession Renault / Dacia de la Société de diffusion automobile d’Orsay (S.D.A.O), situées dans l’Essonne (91), aux Ulis.

Avec cette opération, le groupe, dirigé par Jérôme et Thomas Daumont, conforterait son réseau de la marque au losange, composé en 2018 de huit concessions réparties en Ile-de-France, et ajoute un potentiel de 1 500 VN Renault/Dacia, 500 véhicules d'occasion vendus à particuliers. "La concession, animée par une équipe de 75 collaborateurs, a généré en 2018 un chiffre d'affaire d'environ 45 millions d'euros", indique Jérôme Daumont.

302 millions de CA en 2018

L’an passé, via ce maillage, l’opérateur a été à l’origine de 7 968 ventes de véhicules neufs Renault et 4 953 véhicules d’occasion, le tout, pour un chiffre d’affaires de 277 millions d’euros.

Renault et Dacia ont représenté près de 2/3 du chiffre d’affaires total de l’opérateur, soit 302 millions d’euros, réalisés via ses 18 sites, dont 9 Nissan, 1 Infiniti et 1 Mitsubishi. Cette dernière a d’ailleurs été récemment ouverte, en mai précisément, à Draveil, dans l’Essonne. L'an passé, l'opérateur a écoulé, toutes marques confondues, 10 473 VN et 6 306 VO.