Gireve s'invite dans la cartographie de Here

La plateforme d’interopérabilité a noué un partenariat avec Here Technologies afin de positionner les bornes de recharge sur les cartographies soumises aux utilisateurs.

Here Technologies se renforce dans l'électromobilité. Le fournisseur de cartographies automobile a signé un accord avec Gireve lui donnant accès à la localisation des bornes de recharge du réseau recensé par la plateforme d’interopérabilité. Ce qui constitue un apport de poids à la solution de localisation de points de charge Here EV Charge Point API.

"Ce nouveau partenariat nourrit notre ambition de créer un index du monde physique le plus complet possible, reposant sur des données de Here et de partenaires, explique Helmuth Ritzer, vice-président ingénierie de la société de services automobiles. Notre plateforme Here Open Location Platform (OLP) est le principal point d’entrée pour accéder à cette vaste et précise représentation numérique de notre monde".

En pratique, les conducteurs peuvent accéder à la liste précise et complète de tous les points de recharge pour les véhicules électriques, et notamment ceux qui se situent à proximité de leur route, puis dans certains cas, prendre connaissance de la disponibilité en temps réel. En France, les quatre partenaires référencés sur le site de Gireve représentent plus de 660 points de recharge.

Compte tenu des ambitions des pays européens en la matière, plusieurs centaines de milliers de points de branchement devraient être disponibles d’ici à 2025. Le rôle d’agrégateur de Gireve est alors d'autant plus essentiel aux services de navigation, comme l'estime Bruno Lebrun, le président de Gireve, qui s'est dit fier et heureux de cet accord trouvé.