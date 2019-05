Les ventes du groupe VW reculent en avril 2019

Avec 866 400 véhicules livrés durant le mois d'avril, le groupe allemand enregistre une baisse de 6,6 %. Depuis janvier, la tendance est la même avec un repli de 3,7 %.

Le début d'année est compliqué pour le groupe VW. En effet, après quatre mois d'activité, les ventes sont en repli de 3,7 %, à 3,472 millions d'unités. Par rapport à l'année 2018, il manque 135 100 véhicules. Une tendance confirmée au fil des mois. Après des mois de janvier et février affichant -1,8 %, le mois de mars était synonyme de -4,3 % avant que le mois d'avril vienne accentuer cela avec -6,6 %.

Ainsi, en avril 2019, le groupe de Wolfsburg a livré 866 400 véhicules à travers le monde. Quasiment toutes les grandes zones géographiques affichent du négatif malgré quelques bonnes performances comme en Russie (+7 %) ou au Brasil (+8,3 %).

Le responsable des ventes du groupe, Christian Dahlheim, met en avant les replis constatés "dans de nombreux pays majeurs". Et notamment en Chine où le groupe recule de 9,6 % sur le mois. "Sur notre plus grand marché individuel, la Chine, les clients de nombreuses marques restent réticents à l’idée d’acheter un véhicule malgré la baisse du taux de TVA, explique le responsable, le Groupe Volkswagen n’a pas échappé à cette tendance. L’introduction de nouveaux modèles clés dans les mois à venir nous permettra de continuer à nous montrer plus optimistes au deuxième semestre." Sur ce marché primordial, depuis le début de l'exercice 2019, le groupe recule de 7,1 %, à 1 249 200 unités. C'est 96 200 de moins qu'un an plus tôt.

Dans ce contexte, en avril, Seat (+1,8 %) et Porsche (+11,2 %) sont les seules marques VP en progression. Depuis le début de l'année, le tableau VP change légèrement puisque seules Seat (+7 %) et VW VUL (+5,5 %) sont en positif.