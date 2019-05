Oscaro s'allie à Drivy

Grâce au partenariat noué entre les deux sociétés, chaque client réalisant un achat en ligne sur la plateforme de pièces peut profiter d'une offre chez le spécialiste de l'autopartage.

Si pendant des années Oscaro n'a juré que par les pièces détachées, le pureplayer désormais détenu par Parts Holding Europe (Autodistribution) a changé de stratégie et poursuit aujourd'hui sa diversification.

Après s'être lancé sur le segment des pneumatiques, Oscaro annonce son rapprochement avec Drivy. Depuis le lundi 20 mai 2019, la plateforme propose à tous ses clients de bénéficier, sous certaines conditions, d’un bon de 20 euros pour la location d’un véhicule sur le site internet de son partenaire.

Nommé au début du mois à la tête de la société, Jan Löning explique que "Oscaro a toujours voulu accompagner les automobilistes dans leur mobilité et leur proposer des solutions innovantes et accessibles. Ce partenariat apporte aux clients d’Oscaro une solution concrète lorsque leur véhicule est immobilisé. Avec la solution offerte par Drivy, ils peuvent continuer à se déplacer et planifier plus sereinement la réparation de leur véhicule".

"Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Oscaro qui démontre une nouvelle fois l’engagement de Drivy au service de la mobilité des français", indique de son côté Quentin Lestabel, directeur général de Drivy France.

Numéro un de l'autopartage en Europe, sa société dispose en France d'un maillage territorial conséquent avec une flotte de près de 38 000 véhicules. Un atout qui séduira peut-être les 5 millions de visiteurs uniques mensuels que revendique Oscaro.