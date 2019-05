Pourquoi le groupe EDF a cofondé Dreev ?

Le groupe EDF a révélé une toute nouvelle entité baptisée Dreev. Co-fondée avec une start-up américaine, elle va jouer un rôle clé dans l'aboutissement du Plan Mobilité Electrique d’EDF, présenté en octobre 2018.

Des concrétisations étaient attendues, elles ont enfin pris forme. Dans le cadre de son Plan Mobilité Electrique, présenté en octobre 2018, qui doit en faire le chef de file européen de la mobilité électrique, le groupe EDF vient de cofonder l'entreprise Dreev, a-t-on appris ce 22 mai 2019. Ce projet est plus concrètement le fruit d'une collaboration entre EDF Pulse Croissance et la start-up californienne Nuvve, spécialisée dans la technologie V2G (Vehicle-to-Grid).

Réunies au sein de Dreev, les équipes vont pouvoir développer plusieurs volets de la recharge dite intelligente des véhicules électriques. La coentreprise fournira des solutions de gestion de la charge et de la décharge des véhicules, notamment en fonction des signaux envoyés par le système électrique ; mais également la mise en place de services de flexibilité de l’énergie, grâce au stockage, pour participer à l’équilibre entre l’offre et la demande. Un schéma qui prévoit en bout de chaine de partager la valeur ainsi créée avec le client ; et enfin des solutions permettant à l’utilisateur de s'inscrire dans une démarche de partage de son véhicule.

Selon les plans définis, ces solutions seront commercialisées par l'intermédiaire de différents intervenants, dont notamment Izivia, la filiale à 100 % du groupe EDF, spécialisée dans les infrastructures de recharge. Dreev compte déjà plusieurs réalisations à son actif. La coentreprise a été sollicité pour les premières bornes V2G dans l’entreprise Hotravail, implantée dans la région bordelaise. Elles ont permis à l’entreprise de percevoir jusqu’à 20 euros par véhicule et par mois, et ainsi de couvrir la facture d’électricité associée à ses besoins de mobilité. Elle a aussi œuvré à Civaux, sur le site de la centrale nucléaire où circule entre autres des navettes autonomes de Navya.

"Les premières références commerciales sont un début et illustrent notre volonté de déployer plusieurs centaines de bornes dès cette année, s'est félicité Eric Mevellec, directeur général de Dreev. Nous nous appuyons sur une solution technique éprouvée, et il s’agit maintenant de lever les freins à un passage à l’échelle commerciale". Pour mémoire, le Plan Mobilité Electrique d’EDF se concentrera sur quatre grands marchés en Europe, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Belgique.