Tank You débarque à Rungis

Le service de livraison de carburant s'est trouvé un nouveau territoire à exploiter. Depuis quelques semaines, il est actif au cœur du Marché international de Rungis.

La réserve alimentaire parisienne sera désormais ravitaillée par Tank You. En effet, la start-up a ouvert des locaux sur la zone du Marché international de Rungis (91) et proposera son service de livraison de carburant aux professionnels présents, a-t-on appris sur le blog de l'entreprise.

"Notre volonté est d’accompagner artisans, grossistes, primeurs, transporteurs dans leur activité", justifie la direction de Tank You. Pour mémoire, le Marché International de Rungis recense 1 200 sociétés implantées, sur 234 hectares et génère 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. "Si nous parvenons à capter ne serait-ce que 1 % du potentiel, alors nous remplirions notre objectif annuel de chiffre d'affaires, fixé à 8 millions d'euros", explique au Journal de l'Automobile, Ashley Poniatowski, le co-fondateur de Tank You.

Tank You a commencé ses activités à Lille, avant de monter en puissance en débarquant à Paris. L'hiver dernier, la start-up avait étendu son périmètre à la métropole lyonnaise. S'installer à Rungis va apporter un autre avantage, selon le co-fondateur. "Cela va permette d'avoir une bonne réalité opérationnelle des difficultés des sociétés de transport", explique-t-il.

Parmi ses clients, on retrouve notamment l'enseigne Leroy Merlin, qui fait appel aux camions citernes de Tank You pour subvenir aux besoins de la flottes de véhicules de location, mais également Sepur, UPS et, depuis tout récemment, Iveco. "Il y a en a d'autres à venir", glisse-t-il sous forme de confidence.