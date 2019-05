Sécurité routière : Jungo, la start-up qui veut draguer les flottes

Partenaire depuis le mois d'avril de Pioneer, Jungo, poursuit sa conquête du secteur automobile et notamment par l'axe des gestionnaires de flotte. Ce qui explique notamment la présence de la start-up israélienne, sur le stand de Valeo, au dernier salon Viva Technology.

L'annonce est passée presque inaperçue. Et pour cause, elle ne concerne à l'heure actuelle que le marché japonais des accessoires automobiles. Pourtant, le rapprochement entre Pioneer et Jungo, dévoilé fin mars 2019, a pour but d'améliorer la sécurité des passagers. En effet, le géant de l'électronique embarqué a décidé d'intégrer la technologie de la start-up israélienne pour proposer un système de surveillance de la vigilance des conducteurs.

Jungo était une des pépites présentes parmi les exposants, sur le stand de Valeo, la semaine passée à Viva Technology. Ce qui n'était pas une première pour celle qui défend un bilan plus qu'honorable dans l'industrie automobile. A ce jour, la jeune pousse a signé des accords avec 25 constructeurs automobiles intéressés à utiliser son logiciel d'intelligence artificielle. Etrangement, aucune référence française n'apparait encore dans la liste. A moins que l'émissaire d'un des deux groupes hexagonaux qui demandera à rencontrer les porte-paroles présents au salon ne donne suite à des tractations.

Deux formules existent : la start-up propose d'utiliser le logiciel à part entière ou d'opter pour une solution comprenant aussi le matériel. En accessoire, cela permet à Jungo d'adresser les gestionnaires de flottes automobiles, sa nouvelle cible privilégiée qui installera la caméra dans les habitacles des véhicules. Il est également possible de recourir au produit de Jungo pour faire du comptage de passagers, en particulier dans les services de transport public et les futurs véhicules autonomes partagés. L'entreprise facture alors le matériel plus des services associés, comme le traitement des données pour le compte des gestionnaires.

Il existe depuis peu une autre déclinaison de Jungo. Avec Vu Drive, le logiciel d'intelligence artificielle prend la forme d'une application mobile gratuite. Elle analyse de fait la conduite et alerte sur le niveau de vigilance.