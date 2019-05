Honda ouvre les réservations pour sa citadine électrique

Depuis le 21 mai 2019, les français peuvent réserver la Honda e contre un acompte de 800 euros. Les premières livraisons sont attendues pour le printemps 2020.

A l'image de la VW ID.3, qui a déjà reçu plus de 15 000 réservations de puis le 8 mai 2019, Honda vient d'ouvrir un site internet, reserver.honda.fr, afin que les clients puissent réserver leur citadine électrique. Pour cela, ils devront verser un acompte, un dépôt de réservation, de 800 euros. Une somme naturellement remboursable si la transaction ne se fait finalement pas. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Norvège sont également concernés par ce pré-lancement.

"Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture des réservations de la Honda e pour nos premiers clients européens dans les pays sélectionnés" a dit Jean-Marc Streng, General Manager de la division Automobile chez Honda Motor Europe Ltd. "La Honda e dans sa version prototype a reçu un accueil exceptionnel avec plus de 25 000 signalements d’intérêt à travers l’Europe, ces clients ont désormais la possibilité de transformer leur intérêt en réservation officielle."

En plus de l'offensive hybride actuelle et à venir, la citadine 100 % électrique confirme l'engagement de la marque nippone dans l'électromobilité. Rappelons que Honda ne veut vendre, sur notre continent, que des modèles électrifiés d'ici 2025. La Honda e disposera d'une autonomie de 200 km selon le constructeur et elle acceptera une recharge rapide pour retrouver 80 % de son autonomie en 30 minutes.