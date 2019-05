Nouveau site Mazda et centre VO pour Lempereur

A Douai, la cité de l’Automobile bâtie par le groupe Lempereur accueille une nouvelle et dernière marque, Mazda, ainsi qu’un centre consacré à la préparation et la vente de véhicules d’occasion.

L’heure est aux inaugurations pour le groupe Lempereur. A Douai, dans le département du Nord (59), sa Cité de l’Automobile accueille deux nouveautés. Une concession Mazda tout d'abord, qui rejoint ainsi les marques BMW, Mini, Nissan, Hyundai, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Mazda. Cette concession abrite un showroom de 400 m2 permettant l’exposition de toute la gamme, avec, en produit star, la nouvelle Mazda3 et, dès septembre, le CX30. Le bâtiment intègre également un atelier mécanique dotés de trois ponts, des outils de diagnostic spécifiques et deux techniciens formés à la marque.

Au total, six collaborateurs ont été recrutés pour animer ce site qui devrait générer la vente de 150 véhicules neufs et 100 modèles d’occasion en 2019. Cette nouvelle concession Mazda vient en complément de celle de Bruay la Buissière, ouverte en juin 2018. Cette dernière a généré, sur le reste de l’année, la vente de 33 véhicules neufs et 29 véhicules d’occasion.

Un centre de préparation VO

Deuxième nouveauté au sein de cette Cité de l’Automobile du groupe Lempereur, un centre véhicules d’occasion baptisé Forum régional de l’occasion, ayant une double vocation. Ce marché couvert de 1 800 m2 relie non seulement la première partie de la Cité où sont regroupées Opel, Nissan et Hyundai, à la nouvelle concession Mazda, mais offre aussi un espace d’exposition de véhicules d’occasion. 100 modèles estampillés des différents labels des constructeurs mais aussi du label maison Car Accès seront proposés. Ce showroom VO est complété par un atelier de préparation et un studio photo.

Objectif : gager en efficacité sur le process de remarketing et de vente de ces VO. Quatre conseillers commerciaux VO, quatre préparateurs et deux techniciens seront chargés d’animer cette nouvelle installation sous la responsabilité d’Eric Roulleau, qui a rejoint le groupe en début d’année pour superviser l’activité VO. L’ambition du distributeur avec ce nouveau centre de préparation et de vente VO : écouler 900 unités à particuliers. Ce volume viendra s’ajouter aux 4 829 véhicules d’occasion vendus en 2018 par le groupe, qui, pour rappel, a écoulé l’an passé 5 684 VN, pour un chiffre d’affaires total de 242 millions d’euros, en hausse de 12 % par rapport à 2017.

Le nouveau siège social à la Cité de l'Automobile

Dernière nouveauté à venir sur cette Cité de l'Automobile, la délocalisation du siège du groupe. Alors que les travaux sont en cours, elle devrait intervenir en novembre 2019. Le nouveau bâtiment regroupera la direction générale, la direction administrative et financière, les ressources humaines, la direction après-vente, le marketing, le centre de relation clients ainsi que l'ensemble des systèmes d'information.