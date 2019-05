Sixt SE voit son CA s'envoler au premier trimestre 2019

Le groupe allemand de services de location de véhicules a rendu public son bilan du premier trimestre 2019. Avec 734 millions d'euros engrangés, Sixt SE connait une progression de 17,3 % de son chiffre d'affaires.

A contre-courant de la tendance baissière du secteur, le groupe Sixt SE parvient à enregistrer de très bons résultats au terme du premier trimestre 2019. En comparaison à l'an passé, le chiffre d'affaires de l'entreprise allemande a bondi de 17,3 %, pour s'établir à 734,0 millions d'euros, selon le bilan rendu public ce 23 mai 2019. Dans le même temps, les produits d’exploitation consolidés (hors chiffre d’affaires provenant de la vente des véhicules de location longue durée restitués) ont affiché une hausse de 14,2 % à 620 millions d’euros. Cette hausse s’explique par une demande en forte croissance au sein de l’entité dédiée à la location courte durée à l’international.

Restons sur cette division LCD. Ses produits d’exploitation ont progressé de 18,3 % pour atteindre 503,1 millions d’euros, au cumul du trimestre. Hors de l’Allemagne, le chiffre d'affaires généré a grimpé de 26,0 %, s'établissant à 285,5 millions d'euros. Sur son marché domestique, Sixt a affiché une hausse de 9,4 % de son chiffre d’affaires, à 217,6 millions d’euros, renforçant au passage la position de leader sur le marché.

Du côté de l'activité location longue durée, les produits d’exploitation de l’entité (hors produit des ventes) se sont hissés à 116,9 millions d’euros, soit un résultat en retrait de 0,7 % par rapport à ceux de l’exercice précédent (117,7 millions d'euros). Toutefois, le groupe souligne que le chiffre d'affaires récolté par la vente de véhicules de location d’occasion a progressé de 38,5 %, en raison principalement de l'efficacité de l’entité Services en ligne qui assure la commercialisation des véhicules restitués.

6 % d'augmentation des achats de véhicules

A noter que le bénéfice avant impôts (EBT) du groupe allemand, qui s'élève à 47,1 millions d’euros, n’est pas comparable avec celui observé l’an dernier, bouclé à 244,2 millions d’euros, puisque le bilan 2018 intégrait le produit de la vente de la participation dans DriveNow à BMW, en prévision du rapprochement avec Car2Go de Daimler. Ajusté de cet effet, le bénéfice avant impôts s’est néanmoins légèrement replié (-2,2 %) par rapport à l’exercice précédent (48,2 millions d’euros).

Ces résultats correspondent aux prévisions en interne et tiennent compte des dépenses supplémentaires significatives qui ont été engagées pour les activités d’expansion du groupe, pour la numérisation constante des processus de location et pour le lancement de la dernière application novatrice Sixt et de la plateforme Sixt One.

Le bénéfice consolidé au premier trimestre s'élève donc à 33,3 millions d’euros pour Sixt SE, contre 214,6 millions d’euros en 2018 avec l'effet de la vente de la participation dans DriveNow. En termes de développement du parc, le groupe a intégré 70 700 véhicules dans ses parcs automobiles destinés à la location de courte et longue durée, au cours du premier trimestre 2019 (+1 %). Cela a représenté une valeur totale de 1,97 milliard d’euros (+6 %).