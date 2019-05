ALD officialise son nouveau Conseil d’administration

La filiale de la Société Générale a revu la composition de son conseil d’administration dont la présidence est désormais assumée par Philippe Heim.

ALD avait récemment annoncé des changements à venir au sein de son état-major, particulièrement au niveau de la composition de son conseil d’administration. Ces changements sont aujourd’hui officiels car approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui s’est tenue le 22 mai 2019.

Conformément aux souhaits du loueur longue durée, Philippe Heim, le directeur général délégué de la Société Générale, rejoint le conseil d’administration en tant qu’administrateur, en lieu et place de Gianluca Soma dont le mandat était arrivé à expiration. Philippe Heim a par ailleurs été élu président en remplacement de Didier Hauguel, qui reste administrateur.

Karine Destre-Bohn, Patricia Lacoste et Michael Masterson ont pour leur part été renouvelés en tant d’administrateurs tandis que Bernardo Sanchez-Incera et Laura Carrère font leur entrée. Xavier Durand, Nathalie Leboucher et Christophe Périllat, dont le mandat est en cours, complètent la composition du conseil d’administration qui réunit désormais 10 personnes.