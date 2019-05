François Wales prend la tête de Peugeot Sport

Suite au départ de Bruno Famin à la Fédération Internationale de l'Automobile, François Wales se voit confier la direction de Peugeot Sport.

Ça bouge au sein de la marque au lion. Evoluant chez Peugeot depuis 30 ans, dont les 7 dernières années à la direction du département Sport, Bruno Famin a annoncé son départ. A compter du 1er juillet 2019, il deviendra directeur des opérations de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Un poste nouvellement créé où le Français sera en charge de "la coordination et l'intégration des activités de toutes les fonctions sportives et de support", comme l'indique la FIA.

Pour lui succéder, la direction de Peugeot a fait appel à François Wales. Une autre figure du groupe, présent lui-aussi depuis trois décennies, et qui était depuis un an en charge du développement des voitures de compétition clients de PSA Motorsport ainsi que de celui de la gamme de véhicules sportifs électrifiés "Peugeot Sport Engineered". Le premier a été dévoilé lors de la dernière édition du salon de Genève (Suisse) avec le concept 508 Peugeot Sport Engineered.

"C’est un honneur de prendre la direction de l’entité emblématique Peugeot Sport et de travailler avec une équipe très impliquée. Depuis un an, nous avons engagé les développements d’une nouvelle et large offre de véhicules sportifs électrifiés haute performance à faible émission pour la marque Peugeot mais aussi d’une nouvelle 208 R2 pour les clients en sport automobile. Plus que jamais Peugeot Sport contribuera à la stratégie de la marque dans son aventure d’un futur excitant", explique le nouveau responsable.