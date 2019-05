Moody's se montre sceptique sur le redressement de Nissan

L'agence de notation a revu à la baisse la note de la dette à long terme de Nissan, considérant que son redressement prendrait du temps et évoquant ses inquiétudes quant à la gouvernance du groupe.

Moody's, l'agence de notation américaine, a abaissé ce vendredi 24 mai 2019 la note de la dette à long terme de Nissan. L'appréciation du groupe automobile japonais est dégradée d'un cran, à "A3", dernier échelon de la catégorie des "émetteurs solides mais susceptibles d'être affectés par des changements de la situation économique". Cette décision "reflète la glissade continue de la rentabilité de Nissan, sous l'effet de ventes médiocres aux Etats-Unis, son principal marché", a commenté Motoki Yanase, vice-président de Moody's, cité dans le communiqué.

Nissan a vu ses bénéfices plonger sur l'exercice clos en mars 2019, et l'année en cours s'annonce tout aussi sombre. Le constructeur est très fragilisé depuis l'arrestation en novembre de Carlos Ghosn, celui qui l'avait sauvé de la faillite en 1999. A l'origine de l'enquête interne qui a fait tomber le magnat de l'automobile, Nissan l'a aussitôt limogé de la présidence du conseil d'administration et a mis en place une nouvelle stratégie. Mais "son succès va mettre plusieurs années pour se concrétiser", estime Moody's. Il faudra "du temps aussi pour prouver l'efficacité du nouveau cadre de gouvernance" annoncé par Nissan, ajoute l'agence, "alors que persistent les incertitudes sur la direction et l'actionnariat".

S&P avait fait de même lundi dernier

Les tensions sont vives entre Nissan et son premier actionnaire Renault, qui détient 43 % de son capital. Le groupe français veut resserrer les liens de l'alliance qui compte aussi Mitsubishi Motors, mais son allié nippon ne veut pas entendre parler d'une intégration poussée. Ce désaccord "sur l'architecture future de l'alliance pourrait entraver les efforts des deux entreprises pour améliorer les synergies", insiste Moody's.

Nissan a déjà été sanctionné cette semaine par une autre agence de notation : S&P Global Ratings, qui a baissé lundi dernier la perspective de la note de "stable" à "négative". "Il est peu probable" que les membres de l'alliance "parviennent rapidement à un accord sur la forme future de coopération", avait-elle fait valoir, ce qui pourrait "affaiblir davantage encore l'image de Nissan et retarder les projets de collaboration dans des domaines clés". (Avec AFP)