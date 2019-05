Avec Summer Sprint, Via ID fait la course aux idées naissantes

L'accélérateur de start-up s'est inventé un nouveau concept avec Summer Sprint. Ce programme estival cible cette fois les entrepreneurs encore au tout début de leur aventure.

Sans compensation financière, ni prise de participation. Le nouveau concept de Via ID, Summer Sprint, offrira un programme d'accompagnement de 12 semaines (du 2 juillet au 19 septembre) gratuit et sans entrée au capital à des entrepreneurs investis dans le secteur de la mobilité. Une condition toutefois, ils doivent encore être au tout début de leur aventure, autrement dit ils doivent disposer d'un concept et éventuellement un prototype, mais pas forcément de chiffre d’affaires.

Après avoir accompagné 12 start-up en 3 ans au sein de son incubateur dédié aux jeunes pousses, Via ID s'autorise donc à remonter d'un cran dans les processus de détection des entreprises. "Avec ce nouveau programme au format différent, nous avons envie de nous faire surprendre par des entrepreneurs ambitieux et talentueux sur des sujets novateurs, explique Léa Dégardin, la responsable des programmes d’incubation de Via ID. L’offre d’accompagnement pour les entrepreneurs est aujourd'hui pléthorique : nous voulons nous distinguer en proposant un programme court, intense, gratuit et spécialisé sur une verticale, celle de la mobilité et destiné aux start-up très jeunes".

Les entrepreneurs ont au jusqu'au 10 juin 2019 pour candidater au Summer Sprint. Le 18 juin, les équipes de Via ID dévoileront la liste des lauréats qui suivront le programme à distance avec un temps fort les réunissant chaque semaine à Paris. L'accompagnement sur-mesure par des experts et entrepreneurs du secteur prévoit la tenue d'ateliers thématiques (sur la proposition de valeur, l'expérience utilisateur, le prototypage, le modèle économique, la commercialisation, le discours de présentation ou encore la gestion des employés), des opportunités de mise en relation avec les acteurs de l'écosystème des mobilités, de la visibilité via les réseaux de Via ID et un suivi hebdomadaire.

En clôture, le programme Summer Sprint va convier les acteurs clés de l’écosystème des mobilités à découvrir cette nouvelle promotion d’incubés et les résultats de leur travail estival.