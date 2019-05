Les trottinettes s'invitent (aussi) chez BMW

La mode des engins personnels de transport passera par les marques premium. BMW, tout du moins a décidé de s'aventurer sur ce segment avec une gamme de trottinettes, dont une électrique, à compter de septembre 2019.

Les Allemands s'ouvrent aux trottinettes électriques et les constructeurs saisissent la balle au bond. Deux mois après que Volkswagen a exposé un modèle sur son stand à Genève, BMW lève le voile sur une gamme qu'il entend commercialiser en septembre prochain. Un ajout au catalogue qui confirme bien la tendance et la volonté des marques automobiles de couvrir les besoins de transport du premier et du dernier kilomètre tout en profitant de la manne financière générée par le phénomène de mode européen.

Trois modèles de trottinettes électriques sont prévus au programme. L'E-Scooter constituera le produit principal. Elle proposera une autonomie de 12 kilomètres à parcourir à une vitesse maximum de 20 km/h, grâce à un moteur de 150 watts alimentés par une batterie lithium-ion. BMW annonce une charge complète en 2 heures. Le constructeur qui s'est associé à Micro, le fabricant reconnu sur le secteur, pour composer ce portefolio, proposera aussi un modèle traditionnel, baptisé City Scooter. Enfin, il y aura une référence destinée aux enfants, la Kids Scooter.

BMW prévoit de s'appuyer sur des concessionnaires sélectionnés pour pousser ces produits auprès des clients. En termes de tarif, il faut compter 120 euros pour la Kids Scooter, 200 pour la City Scooter et 799 euros pour la E-Scooter. Rappelons toutefois que Ford et Seat ont déjà intégré des trottinettes dans leurs activités, dès la fin 2018.