Porsche Informatik s’implante en France et déploie son DMS Cross

Porsche Informatik a décidé de renforcer le déploiement de son CRM Cross chez les distributeurs du groupe Volkswagen en créant une filiale installée en France.

La société qui appartient au groupe Porsche Holding ouvre une nouvelle filiale en France. Jusqu’à présent, la société déployait son DMS, baptisé Cross, par l’intermédiaire de Volkswagen Group France. Mais en 2015, lors du Dieselgate, la filiale française du constructeur a arrêté de « supporter » la vente du DMS.

L’installation de Porsche Informatik en France permet une nouvelle phase de croissance en France. « Porsche Informatik est l’entité innovation digitale du groupe Volkswagen et se positionne aux côtés des consommateurs, des concessionnaires et des services après-vente », explique Cyril Trouiller, directeur général de la filiale française. « Près de 700 développeurs sont intégrés à la société. POI Porsche Informatik reste bien sûr un éditeur de logiciel, mais au-delà c’est un véritable centre d’innovation. »

En France, le DMS Cross est implanté dans environ 57 concessions, que ce soit du côté des sites gérés par VGRF (Volkswagen Group Retail France) ou par des groupes privés. Ce système comptable, basé sur le système d’exploitation SAP, reste la colonne vertébrale de la relation client.

En Europe, ce sont 3 500 concessions qui sont équipées du logiciel, soit entre 20 000 et 25 000 utilisateurs. Si en Allemagne ou en Autriche, plus de 75 % des concessions travaillent avec Cross, le réseau français n’est équipé qu’à 10%. La marge de manœuvre est donc élevée et le potentiel important. D’ici quelques semaines, l’ensemble des sites VGRF basculeront sur Cross, soit environ 70 sites qui pèsent 20% du marché. Le DMS, conçu pour les distributeurs Volkswagen, permet de gérer tous les processus liés au commerce de la vente, de l’après-vente et des pièces de rechange.

Aujourd’hui, 4 DMS sont agréés en France pour le réseau, par le constructeur qui espère bien ainsi gagner des parts de marché. D’autant que Cross est compatible et interfacé avec les CRM et notamment avec Digit’All, basé sur la solution développée par Bee2link qui équipe actuellement les postes vendeurs VN et VO.