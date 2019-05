Faurecia renforce son organigramme

L'équipementier tricolore annonce la promotion de Nolwenn Delaunay au poste de vice-présidente exécutive juridique. Cette dernière évolue chez Faurecia depuis quatre ans.

A compter du 1er juillet 2019, Nolwenn Delaunay (43 ans) deviendra la nouvelle vice-présidente exécutive du groupe Faurecia en charge de la direction juridique, de la direction de la conformité et des risques ainsi que du secrétariat du conseil d'administration. A ce titre, elle intègre le comité exécutif de l'équipementier tricolore.

Multi-diplômée (HEC, Sciences Po Strasbourg, Université Paris Panthéon Assas), Nolwenn Delaunay a débuté sa carrière en 2002 chez Simmons & Simmons en tant qu’avocate au Barreau de Paris. En 2007, elle rejoint le groupe Airbus en qualité de responsable des financements de projets et des contrats innovants, puis est nommée, en 2015, directrice juridique de Faurecia.

"Je me réjouis de l’arrivée de Nolwenn au sein du Comité Exécutif de Faurecia, indique Patrick Koller, directeur général de l'équipementier. Dans un monde marqué par plus de complexité, il est primordial d’intégrer une fonction juridique élargie au cœur des instances décisionnelles et de la stratégie du groupe".