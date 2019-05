BMW Série 1, lancement express

La nouvelle génération de la berline compacte débarque sur le marché en s’affranchissant des étapes traditionnelles d’un lancement. Son lancement officiel est prévu pour le 26 septembre 2019.

BMW ne compte pas attendre le prochain salon IAA de Francfort qui se déroulera en septembre pour dévoiler la troisième génération de la Série 1, l’un de ses modèles phares en Europe et en France, où plus de 10 000 unités ont été écoulées en 2018. Le constructeur suit son propre calendrier qui passe aujourd’hui par la révélation des premières images et données techniques de la berline compacte, en attendant une première représentation à l’occasion de l’événement BMW Group #NEXTGen qui se tiendra à Munich du 25 au 27 juin 2019. La surprise sera donc passée pour le salon IAA qui coïncidera avec le top départ de la commercialisation du produit programmé pour le 26 septembre.

Pour cette nouvelle génération, BMW sort de sa zone de confort en proposant davantage d’évolutions stylistiques qu’à l’accoutumée. Les grands changements sont localisés à l’avant avec une double bouche d’aération élargie, un capot nervuré ou bien des phares dotés d’une nouvelle signature lumineuse. Vue de profil, la berline se distingue également de la précédente génération avec sa ceinture de caisse légèrement inclinée. L’habitacle n’est pas en reste avec, entre autres, une planche de bord entièrement remodelée.

Uniquement en 5 portes

La nouvelle Série 1 imite ensuite certaines productions récentes de BMW en passant de la propulsion à la traction. Une évolution technique qui concerne les motorisations 118i de 140 ch, 116d de 116 ch et 118d de 150 ch, par ailleurs disponibles en boîte mécanique à 6 rapports ou en boîte à double embrayage à 7 rapports (DKG7). La transmission intégrale xDrive demeure pour sa part au catalogue sur les propositions haut de gamme, à savoir la M135i de 306 ch et la 120d de 190 ch. Dans le lot, la palme de la sobriété revient à la version 116d avec des rejets de CO2 de 100 g/km.

Disponible uniquement en version cinq portes, la nouvelle Série 1 se veut plus accueillante que sa devancière. À l’arrière, l’espace pour les jambes augmente de 33 mm et le volume de coffre grimpe à 380 litres (+20 litres). Notons ensuite l’arrivée en force des aides à la conduite et des équipements technos comme la Digital Key permettant de verrouiller ou déverrouiller l’auto via un smartphone. Cinq finitions sont disponibles (Lounge, Business Design, Edition Sport, Luxury et M Sport) à des tarifs s’échelonnant de 27 150 à 54 400 euros.