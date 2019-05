BYmyCAR s’engage aux côtés de l’ASSE

Le deuxième groupe de distribution automobile rejoint le club des distributeurs partenaires d’équipes sportives en soutenant l’ASSE.

C’est officiel, jusqu’en 2022, le logo du deuxième plus important distributeur automobile en France, BYmyCAR, figurera sur les maillots verts de l’ASSE, équipe de foot de Saint-Etienne. C’est dans ce cadre que l’investisseur bénéficiera d’un dispositif de visibilité et d’hospitalité complet autour du club. "Le courage, l’intégrité, la générosité et l’humilité sont les valeurs sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour construire le groupe BYmyCAR. Nous sommes fiers de les partager avec l'AS Saint-Étienne, un partenaire qui nous ressemble et dont l'objectif est le même que le nôtre : atteindre un haut niveau de performance", souligne Jean-Louis Mosca, président du groupe.

By My Car vient s’ajouter à la liste déjà bien fournie de distributeurs qui ont choisi de gagner en visibilité à travers le sport, et plus particulièrement le rugby et le foot. Citons par exemple, Dugardin qui a choisi d’être partenaire de LOSC, Pautric avec le FC Nantes ou encore Baldassari avec l’OM, et, côté rugby, le groupe Parot, qui s’est associé à l’équipe de Bordeaux-Bègles, Faurie à celle de Brive, Tressol-Chabrier à Montpellier.