Hydrogène : L'Hympulsion est donnée au projet Zero Emission Valley

Inscrite dans le programme Zero Emission Valley qui favorisera la mobilité décarbonée, la société Hympulsion a désormais les moyens de ses ambitions, à savoir développer et exploiter un réseau de 20 stations de recharge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La tenue du salon Electric Vehicles Symposium 32 (EVS32) à Lyon, la semaine passée, a été l'occasion de concrétiser des projets. C'est ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les groupes Michelin et Engie, ainsi que la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, ont annoncé aller au bout de leur engagement financier dans Hympulsion, la société destinée à favoriser la mobilité à hydrogène renouvelable. Elle avait été imaginée en février 2019, en réponse à la présentation du projet Zero Emission Valley (ZEV) porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et auquel le distributeur Jean-Lain participe notamment.

Hympulsion fait donc l'objet d'un partenariat public-privé unique en son genre. Sur le plan capitalistique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoires apportent 49 % des ressources financières, tandis que le Groupe Michelin, Engie et le Crédit Agricole détiennent les 51 % restants. Par son ampleur, ce seul projet régional couvrira, à l’horizon 2023, 25 % des objectifs de véhicules annoncés dans le plan hydrogène national.

Maintenant opérationnelle, Hympulsion va s'employer à construire un réseau de 20 stations de recharge en hydrogène accessibles à 1 000 véhicules appartenant à des flottes captives. La première d'entre elle sera construite à Chambéry à partir de juin. Son inauguration devrait intervenir au quatrième trimestre 2019. Entre-temps, une station provisoire sera ouverte à Clermont-Ferrand, à la fin du mois d'août. Les prochaines stations seront ensuite déployées sur dix territoires, dont les métropoles de Lyon, Grenoble et de Saint-Etienne.