Emil Frey optimise VD et VO via l’autopartage

En Suisse alémanique, le distributeur propose en autopartage quelques-uns de ses véhicules de démonstration et d’occasion Jaguar Land Rover.

Le groupe Emil Frey semble avoir trouvé un moyen intéressant d’éviter l’immobilisation de ses véhicules de démonstration et d’occasion et ainsi, minimiser les coûts. En Suisse alémanique, le distributeur s’est associé à Mobility, entreprise suisse spécialisée dans l’autopartage, pour proposer quelques véhicules de démonstration et d’occasion Jaguar et Land Rover en location courte durée.

Neuf modèles des deux marques, des Jaguar F-Pace, XF, XE, des Land Rover Discovery et Velar, sont proposés 24h/24 et 7j/7 dans cinq emplacements définis, dont trois gares et deux concessions du groupe Emil Frey.

Une part du chiffre d'affaires des locations pour le distributeur

Une initiative qui permet non seulement au distributeur de réduire les coûts d’immobilisation de ces véhicules, mais aussi de recevoir, en contrepartie de la mise à disposition des véhicules, une part du chiffre d’affaires des trajets.

Deux formules sont proposées, une axée très courte durée avec un tarif de 8 euros par heure et 1,3 euro par kilomètre, l'autre permettant de louer le véhicule sur une plus longue durée. Le prix des trajets est alors plafonné à 260 euros pour 24h et 300 km. S’il s’agit, pour l’instant et jusqu’à mi-2020, d’une phase de test, l’offre pourrait cependant être prolongée et étendue à d’autres marques distribuées par le groupe Frey.

Rappelons que le concept existe en France depuis un an maintenant. Il est porté par Antoine Raguet, dont la société Boojavec a initié une collaboration avec la concession Renault de Bourg-en-Bresse (01). Au termes d'une phase d'apprentissage, l'entrepreneur s'est lancé dans une démarche de levée de fonds afin de proposer la solution clé en main à des distributeurs dans des villes de taille moyenne, "où les besoins de mobilité sont forts", souligne-t-il.