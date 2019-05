Quintess enchaîne les signatures de groupes du Top 100

La société qui propose de faire l'intermédiaire entre les assureurs traitant des dossiers de sinistrés et les acteurs du marché VO semble trouver de l'intérêt aux yeux des grands groupes. Bilan des accords validés.

Moins de six mois après avoir structuré son activité de mise en relation entre les plateformes des assureurs et les revendeurs de véhicules d'occasion, Quintess peut se féliciter d'avoir conquis des groupes français de renom. En effet, un premier bilan à fin mai 2019 fait état d'une dizaine de contrats visant à alimenter la plateforme en produits de tous segments.

Ainsi, parmi les partenaires de Quintess figurent désormais les groupes Rouyer, Schumacher-Lamirault, VPN Auto (Sipa), Parot (dont Zanzicar), DBF, Briocar (Bodemer), Vulcain, Daumont, Jallu-Berthier, Amplitude, ou encore le groupe Courtois, selon nos informations. Une moisson qui a permis à la plateforme de monter à plus de 15 000 véhicules d'occasion, proposés aux clients sinistrés des assureurs automobiles. "Il faut encore fluidifier les transmissions d'informations", relève-t-on chez Quintess.

Après quelques mois d'activité, les chiffrent se précisent. Quintess génère environ 1 000 ventes par mois, grâce à un taux de correspondance de 40 % entre l'offre et la demande. Le prix moyen s'établit à 8 600 euros, soit un peu en-dessous du cœur de marché qui flirte avec la barre des 10 000 euros. La plateforme ne parvient pas encore à répondre favorablement aux demandes de véhicules affichés à moins de 6 900 euros et à plus de 35 000 euros. Dans le cas de la tranche basse, les transactions de particulier à particulier dominent.