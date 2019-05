VO entre particuliers : plus de 8 Français sur 10 s'attendent à une arnaque

D'après une étude conduite par la start-up Obvy, 85,7 % des Français estiment qu'ils seront un jour victime d'une arnaque lors d'une transaction de véhicule d'occasion avec un autre particulier.

La fraude ne cesse de préoccuper les acheteurs de VO français et ce, plus particulièrement dans le cadre d'une transaction avec un autre particulier. A en croire un sondage réalisé par la start-up Obvy, éditeur d'une plateforme de sécurisation des paiements digitaux, 85,7 % des interrogés (1 144 personnes) pensent qu'ils seront un jour arnaqués. 37,2 % de l'échantillon total rapportent avoir été victimes d'une arnaque (15,2 % pour être précis) ou disent connaître quelqu'un qui l'a été par le passé (22 %). A noter que 70 % de la population retenue a déjà fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion.

Avec 22,7 %, le vice caché reste le premier motif de plainte, selon le sondage. L'arnaque au chèque de banque (13,3 %) et le faux vendeur (12 %) suivent dans le classement des méthodes employées. La fausse annonce et la modification du compteur kilométrique constituent d'autres moyens fréquemment cités (9,3 % chacun). A noter que 870 000 personnes ont été victimes d'arnaques initiées en ligne en 2017, d'après les statistiques de l'ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales).

Parmi les 69,9 % de personnes sondées par Obvy qui ont acheté un VO, une part de 25,5 % a utilisé un chèque de banque. Ce qui en fait le premier moyen de paiement, devant le chèque (21,4 %) et le virement bancaire (11 %). Pourtant, il s'avère que les particuliers sont relativement peu à savoir comment vérifier qu'un chèque de banque n'a pas été falsifié (23,2 %). De même, ils ne sont que 18,8 % à estimer pouvoir s'assurer de la solvabilité d'un virement et 45,5 % à pouvoir reconnaitre une fausse interface de paiement en ligne.