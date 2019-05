Aramisauto change ses intérieurs d'agence

L'enseigne a déployé un nouveau concept d'aménagement intérieur de ses agences. Un projet qui vise à conférer un autre niveau d'expérience consommateur.

Aramisauto fait peau neuve. L'enseigne de distribution de véhicules a fait appel à Fapec, le spécialiste de l'ameublement en points de vente, pour repenser l'intérieur de ses agences physiques. Une transformation qui marque la volonté du groupe d'offrir de nouvelles expériences de consommation.

Les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie ou encore du prêt-à-porter ont été les sources d'inspiration à l'heure de définir les nouveaux outils de travail des conseillers commerciaux. "Les tendances ont été étudiées, décryptées et adaptées au besoin des collaborateurs et des clients pour aboutir à des espaces plus accueillants et toujours tournés vers les attentes des utilisateurs", argue Eric Bollengier, le directeur immobilier & services généraux d'Aramisauto.

Sans surprise, les lieux d'accueil disposeront d'écrans de grande taille incrustés dans les cloisons du bureau du conseiller, ainsi que d'espace aux allures de salon pour permettre de patienter dans le confort. Un rafraichissement qui a déjà été déployé dans les 30 agences du réseau Aramisauto, dont la toute dernière ouverte au Mans (72).

En 2018, la société détenue en majorité par PSA a réalisé un chiffre d'affaires de 491 millions d'euros (+15 %), en augmentant ses volumes de 11 %, à près de 40 000 unités. Quelque 500 personnes travaillent actuellement pour l'enseigne dirigée par Guillaume Paoli.