Les 10 points marquants du marché VP en mai 2019 : merci aux professionnels

En mai 2019, la légère croissance du marché automobile français a permis d'atteindre une parfaite stabilité depuis le début de l’année. Tous les canaux n'ont cependant pas été à la fête : celui des particuliers a une nouvelle fois dévissé, compensé par la forte demande des professionnels.

+1,17 % : la croissance des immatriculations de véhicules particuliers neufs en France en mai, soit 193 948 unités. Un résultat en trompe l’oeil, puisque, à nombre de jours ouvrés comparables à mai 2018 (20 jours en mai 2019 et 19 jours en mai 2018), la chute atteint près de 4 %. Depuis le début de l’année, le marché affiche une parfaite stabilité soit 935 478 unités. A nombre de jours ouvrés comparable, le résultat est moins rassurant avec une diminution de 1 % par rapport à la même période 2018.

58,94 % : la part de marché des groupes français en mai 2018. Celle de PSA atteint 33,51 %, celle de Renault 25,43 %. Volkswagen reste de loin le premier importateur avec une pénétration de 12,07 % suivi de Toyota (4,85 %) et FCA (4,53 %).

+9,25 % : la progression de PSA sur le mois de mai 2019 soit 64 996 VP neufs écoulés. Citroën et sa forte croissance de 23,09 % (21 127 unités), ainsi que la marque au Lion (+5,32 % soit 34 838 unités), sont venus compenser les résultats mitigés d’Opel (-2,92 % soit 6 809 unités et de DS (-0,80 % et 2 222 ventes).

-0,4 % : la quasi stabilité du côté du groupe Renault ayant immatriculé un peu moins de 49 500 unités. Tandis que la marque du même nom a affiché un recul de 0,61 % (36 026 exemplaires), Dacia a reculé de 1,27 % soit 13 000 VP. A noter que près de 300 berlinettes ont été vendues, soit une hausse de 174 %.

+23,09 % : la meilleure performance enregistrée sur le marché français parmi les marques ayant immatriculé plus de 500 VP. Il s’agit de Citroën, boostée par les volumes additionnels de son C5 Aircross, immatriculé à plus de 3 500 unités. Sans compter le succès de la C3 III avec +14,17 % et 6 727 unités et du C3 Aircross (+19,47 % soit 4 087 unités). A noter également la nouvelle bonne performance de Mitsubishi avec son Outlander et sa SpaceStar (+73,52 % et 498 unités au global), mais aussi de Tesla (+268,75 % et 413 VP dont 321 Model 3), Seat (+17,53 % et 3 024 unités dont 1 078 Arona) et Toyota, porté par sa Yaris (+15,85 % et 8 835 unités au global)

-42,76 % : la pire performance affichée parmi les marques ayant immatriculé plus de 500 VP en mai. Il s’agit comme depuis de nombreux mois de Nissan avec 3 110 VP vendus. Mois bien difficile également pour Jeep (-45,15 % et 865 VP), Mini (-19,89 % et 1 760 unités) ou encore Ford (-15,30 % soit 6 201 exemplaires).

9 190 : le nombre d’immatriculations, tous canaux confondus, de la 208. La citadine s’impose comme le modèle le plus vendu en mai devant sa rivale de toujours, la Clio, à 7 181 unités, qui devance d’une unité seulement la Sandero, et de 20 unités le 3008. En cinquième position, le 2008 à 6 445 unités.

-11,76 % : le repli des immatriculations sur le canal des particuliers en mai, à 78 521 unités, soit 40,5 % des immatriculations totales. Peu de marques ont vu leurs ventes s’accroître sur ce segment stratégique. Parmi elles, Citroën, Toyota, Mercedes-Benz, Audi ou encore Seat et Volvo. En revanche, le canal des sociétés et des administrations a bien évolué avec une croissance de 20,55 % (25 776 unités soit 12,7 % du total), tout comme celui des loueurs longue durée (+14,73 % et 19 804 unités). Au global, les professionnels ont pesé près de 30 % des immatriculations.

15 % : le poids des immatriculations tactiques en mai soit 29 228 unités dont 2 509 constructeurs (-0,48 %) et 26 719 unités (+13,79 % soit 26 719 exemplaires.)

-11,2 % : le recul du diesel dans les immatriculations. Avec 68 882 unités écoulées en mai 2019, ce carburant a compté pour 35,52 % des immatriculations totales. La part de l’essence s’est accrue de 8 % soit 111 899 unités et a pesé pour 57,7 % des immatriculations totales. Les hybrides ont représenté 5,26 % des immatriculations, soit 10 206 unités et une hausse de 22,8 %, tandis que l’électrique a vu son volume croître de 35,6 % à 2 736 unités, soit 1,41 % du total.

Note : les volumes et évolutions sont en données brutes, sauf précision contraire.

