Immatriculations de voitures neuves : où sont les particuliers ?

Les chiffres du marché 2019 sont sans appel quant à la part des ventes aux particuliers. Mai 2019 avec 40,5 % des cartes grises adressées aux particuliers reste très faible. Et ce canal de vente perd 4 points depuis le début de l'année.

Mai 2019 ne restera pas dans les annales dans la catégorie des ventes aux particuliers. Avec une part de marché de 40,5 %, les clients finaux ont déserté les concessions. Il est vrai que les jours fériés de ce mois toujours atypique dans l'année donnaient plutôt envie de flâner que de se rendre dans les zones d'activités commerciales.

Il n'empêche : le taux de vente aux particuliers de mai 2019 est le taux le plus faible depuis 2007. A cette date, le marché global enregistrait 172 320 immatriculations (contre 193 948 en 2019) mais 55,2 % des cartes grises trouvaient leur origine chez les particuliers (95 090 unités contre 78 521 pour le mois dernier). La part la plus élevée date de mai 2009 où les particuliers représentaient 63 % des ventes !

44,6 % de ventes aux particuliers depuis janvier 2019

Mais au-delà de ce mois historiquement bas, le cumul des ventes aux particuliers depuis le début de l'année n'est pas non plus au mieux de sa forme. En 5 mois, la part de ce canal de clientèle atteint 44,6 % des immatriculations et près de 4 points de moins qu'en 2018. Cette lecture des chiffres montre bien que l'origine des déboires ne provient pas uniquement des jours fériés de mai mais devient bien une tendance plus structurelle d'autant que les effets de la prime à la conversion semblent s'essouffler.

"Depuis la mise en place de la prime à la conversion, nous avions remarqué qu'un tiers des commandes bénéficiait aux segments A et B. Mais depuis quelques semaines, nous sentons une légère inflexion", reconnaît Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot.

Il faut préciser également que les livraisons de mai correspondent aux commandes de janvier et février 2019 qui ont subi de plein fouet les manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Selon le baromètre publié par le CCFA, le mois de mars aurait connu un pic de commandes, (volume supérieur à 250 000 unités), pour ensuite tomber à 170 000 véhicules sur avril 2019. Juin 2019 devrait donc afficher des livraisons en hausse avant de subir une nouvelle baisse cet été.

Autre explication à cette baisse, l'attente de la part des consommateurs des deux best-sellers des ventes aux particuliers : la Renault Clio et la Peugeot 208, dont les commandes, pour cette dernière, seront ouvertes dès le 7 juin 2019 pour des livraisons clients attendues au début du mois d'octobre.