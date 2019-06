Uber trouve un accord pour faciliter la création d'entreprise

Uber vient de signer un partenariat avec Legalstart afin d'aider les entrepreneurs dans les démarches de création de leur société. Cette initiative enrichit la batterie d'outils déployés par la plateforme.

Il y a les polémiques, mais il y a aussi les actions. Uber s'engage aux côtés des potentiels candidats à sa plateforme en trouvant un accord stratégique avec un pilier de la création d'entreprise. La filiale nationale du géant du VTC a signé un partenariat avec Legalstart dans l'optique de proposer une assistance aux entrepreneurs en phase de constitution de dossier, a-t-on appris ce 3 juin 2019.

“Quand un chauffeur VTC décide de devenir indépendant et de créer son entreprise, il doit suivre de nombreuses démarches et prendre des décisions essentielles pour son activité : examen pour devenir chauffeur VTC, démarches administratives et juridiques, choix fiscaux et sociaux, gestion de la comptabilité, etc" indique Timothée Rambaud, fondateur de Legalstart.fr

Le partenariat avec Legalstart, qui propose une solution 100 % digitale en ligne de création et de gestion de société, vient enrichir une un portefeuille de services conçu par Uber, dont notamment des centres d’accueil dédiés aux chauffeurs, une plateforme d’accès à de la formation en ligne et un ensemble de partenariats qui couvrent entre autres le financement et l'assurance du véhicule professionnel.