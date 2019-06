Altaïr lorgne les affaires Renault et Dacia d’Edouard Colin

Le groupe dirigé par Jérôme et Thomas Daumont a notifié à l’Autorité de la concurrence son intention de racheter l’ensemble des concessions Renault et Dacia du groupe Colin.

Altaïr se retrouve de nouveau sur le devant de la scène : après avoir annoncé son intention de se porter acquéreur de la concession Renault de la société de diffusion automobile d’Orsay située dans l’Essonne, le groupe jette aujourd’hui son dévolu sur de nouveaux sites Renault - Dacia. Il s’agit cette fois de ceux d’Edouard Colin, et plus précisément d’une concession principale et d’un site secondaire à Montrouge, d'une concession à Seaux (92) ainsi que d’un point après-vente à Arcueil (94).

L’ensemble, en 2018, a totalisé environ 3 650 VN, dont 3 500 réalisés sur le site Montrouge, et un peu moins de 800 véhicules d’occasion à particuliers, dont 650 à Montrouge, ainsi que de 1 240 véhicules d’occasion vendus à marchands. Le tout, pour un chiffre d’affaires de 118 millions d’euros. Le centre de réparation agréé BMW détenu par Edouard Colin ne fait, en revanche, pas partie de cette opération.

Près de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires

En 2018, la plaque dirigée par Jérôme et Thomas Daumont a réalisé un chiffre d’affaires de 302 millions d’euros, sur un périmètre comprenant 8 concessions Renault - Dacia et un site Infiniti, répartis à Paris, dans les Yvelines (78), dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Cet ensemble avait écoulé un peu moins de 8 000 Renault / Dacia, 2 461 Nissan et 44 Infiniti en VN et environ 6 300 VO.

Avec cette potentielle reprise qui pourrait être scellée le 1er août 2019, le groupe Altaïr atteindrait un volume de vente annuel proche des 12 000 unités Renault-Dacia, et ainsi entrer à nouveau dans le Top 10 des plus importants opérateurs de la marque au losange, sous réserve d'autres mouvements à venir. A la clé, il y a également un volume de vente sous pavillon du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi compris entre 17 000 et 17 500 unités, pour un chiffre d’affaires global de près d’un demi-milliard d’euros.