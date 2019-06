Guillaume Couzy : "Nous restons leaders sur les ventes aux particuliers"

La marque française s'affiche sur le podium des ventes aux particuliers, aux professionnels, sur le mois de mai 2019 comme au cumul depuis le début de l'année. La marque au lion maintient son objectif de 18 % de part de marché en 2019.

Avec un volume de 34 838 immatriculations sur le mois de mai (+5,3 %) et de 167 652 depuis le mois de janvier 2019 (-1,8 %), la marque Peugeot tire une nouvelle fois son épingle du jeu.

Certes, les ventes aux particuliers sont en retrait par rapport à l'année dernière où les livraisons de 3008 battaient leur plein mais la marque reste en tête de ce canal de vente. "Même si la baisse des ventes aux particuliers est importante, nous pouvons revendiquer la place de leader des ventes aux particuliers, que nous avons atteint pour la première fois en 2018", affirme Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot. "Si le BtoC est en berne, nous maintenons cependant un volume de commandes stable, mais la répartition pousse cette année clairement vers BtoB."

Il est vrai que les nouveautés lancées par la marque affichent une position plus marquée vers les loueurs et les sociétés. La 508, qui cumule 5 334 mises à la route depuis janvier 2019, avance un taux de 75 % de commandes de la part de sociétés et de loueurs. La version break, la 508 SW dont la commercialisation a débuté, devrait suivre la même tendance.

Préparer les commandes de 208

L'ouverture des prises de commandes pour la 208, qui est prévue pour le 7 juin et une livraison au début du mois d'octobre pourrait cependant accentuer la tendance.

"Il est important d'ouvrir les commandes plusieurs mois avant le lancement notamment pour le référencement dans les flottes et les loueurs. Les entreprises ont une politique d'achat annuelle et préparent la composition de leurs flottes entre le mois de juin et la rentrée", poursuit Guillaume Couzy.

Juin 2019 pourrait cependant permettre un rebond de la clientèle des particuliers. Traditionnellement, il s'agit d'un mois fort sur ce segment de vente avec des opérations portes ouvertes de milieu de mois historiquement fortes. "Par définition, nous avons des dispositifs robustes en terme de communication et de drive-to-store et une campagne de communication sur la 508 SW. Reste que le mois de juin affichera deux jours ouvrés de moins qu'en 2018", poursuit le directeur du commerce France de Peugeot. La lecture des livraisons risque donc d'être faussée.